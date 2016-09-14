Памятки о возможностях городского видеонаблюдения появятся в Москве

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Памятки о городской системе видеонаблюдения начнут появляться на стендах у подъездов и госучреждений в разных районах столицы, а также на сайтах управ и префектур и электронных табло до конца осени. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.
"Москвичи смогут узнать, в каких местах ведется круглосуточное видеонаблюдение, сколько дней хранится архив и где опубликованы адреса установки камер. На плакатах также размещена пошаговая инструкция по бронированию видеоархива в случае происшествия", - уточнили в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, записи с городских камер по умолчанию хранятся пять дней. Для того чтобы продлить срок хранения на 30 дней, необходимо позвонить в контакт-центр 8 (495) 587-00-02.
В Москве стартует информационная кампания, в рамках которой жителям расскажут о возможностях городской системы видеонаблюдения и научат их бронировать архивные видеозаписи.
В состав городской системы видеонаблюдения входят более 145 тыс. камер. Трансляции поступают в Единый центр хранения и обработки данных, откуда доступ к ним со своих рабочих мест могут получить сотрудники органов исполнительной власти и правоохранительные органы. В октябре на ВДНХ появится пункт публичного доступа к камерам городской системы видеонаблюдения. Его посетители смогут посмотреть трансляции рядом со своим домом, поуправлять камерами и заглянуть в архив.