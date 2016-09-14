Завершена отделка стен на станции московского метро "Ломоносовский проспект"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московские строители завершили отделку платформенных стен и колонн строящейся станции метро "Ломоносовский проспект". Об этом в среду журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"На колоннах были смонтированы панели с тематическими рисунками - пересекающимися рядами цифр на синем фоне. Цифры символизируют точные науки и отражают связь станции с научной деятельностью Михаила Васильевича Ломоносова", - пояснил Бочкарев.

Он напомнил, что "Ломоносовский проспект" является станцией мелкого заложения (глубина 15 метров). Она расположена на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов. У станции два подземных вестибюля. Юго-западный вестибюль расположен вблизи площади Индиры Ганди, а северо-восточный недалеко от здания Института механики МГУ им. Ломоносова.

Бочкарев также напомнил, что строительство участка Калининско-Солнцевской линии от станции метро "Парк Победы" до станции "Раменки" завершится до конца 2016 года. Протяженность участка составит 7,3 км, там будут расположены три станции: "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки".