В Москве началась ликвидация крупной мусорной свалки

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вывоз мусора с незаконной свалки площадью 13 га начался в районе Печатники на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе префектуры округа.
"В работах задействованы порядка 100 единиц большегрузной техники, включая самосвалы и погрузчики", - уточнил представитель префектуры.
Ранее президиум столичного правительства под руководством мэра Сергея Собянина принял решение ликвидировать незаконную свалку отходов в районе Печатники на юго-востоке города. Как отметил Собянин, это проблемная экологическая зона.
"В Москве с начала 90-х были попытки прибрать ее, в порядок привести", - сказал мэр на заседании президиума 12 июля.
Обращение с требованием прекратить функционирование незаконной свалки направили в сове время в правительство Москвы тележурналист Петр Толстой и депутат Госдумы Елена Панина. Мэр согласился по их предложению после благоустройства территории разбить там парк для молодежи.
Собянин потребовал также благоустроить прилегающую к свалке территорию и участок набережной Москвы-реки, прилегающий к ней.