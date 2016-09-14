Закладные камни открыты на месте будущих памятников московским ополченцам

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Закладные камни на месте будущих памятников дивизиям Московского народного ополчения были открыты в столице. Как передает корреспондент ТАСС, в торжественных церемониях приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Мосгордумы, представители правительства Москвы и Российского военно-исторического общества.

"В этом году исполняется 75 лет с момента формирования дивизий Московского народного ополчения и 75 лет контрнаступления под Москвой. Без московских ополченцев невозможна была бы победа, невозможен первый прорыв. Сегодня мы открываем закладные камни на месте будущих памятников трем дивизиям - 6-й, 18-й и 21-й. Это последние дивизии, которым мы отдаем долг памяти и уважения, поскольку ранее им памятники установлены не были", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на торжественной церемонии.

О программе В настоящее время в Москве под патронатом столичного парламента реализуется программа "Памяти московского народного ополчения". Ее цель - координация работы по увековечиванию памяти бойцов Московского народного ополчения в преддверии празднования 75-летия контрнаступления советских войск под Москвой. В рамках программы планируется систематизировать всю имеющуюся информацию о Московском народном ополчении, включая документы, книги и воспоминания, составить подробную карту боевых действий с участием ополченцев, а также реестр существующих памятников, мемориалов, обелисков, памятных знаков и мемориальных табличек, установленных в память о дивизиях ополчения. Кроме того, в столице будут установлены памятные знаки всем дивизиям Московского народного ополчения.

Он выразил уверенность, что через год состоится открытие самих памятников. "Мы не остановимся и доведем до конца установку памятников всем дивизиям народного ополчения", - подтвердил председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, ушедший на фронт с 5-й дивизией народного ополчения. "Я пошел в народное ополчение в 17 лет, в 5-ю дивизию, после учился в училище, а закончил войну в Вене тоже в народном ополчении, в 113-й дивизии, в звании капитана", - поделился воспоминаниями Слухай.

Первый камень был открыт в Екатерининском парке. Он установлен на месте будущего памятника 6-й дивизии народного ополчения Дзержинского района. Второй - на Ленинградском проспекте, 27. Он открыт на месте памятника 18-й дивизии народного ополчения Ленинградского района.

15 сентября будет открыт третий закладной камень. Он появится в сквере напротив здания управы района Дорогомилово по адресу: Кутузовский проспект, 39 на месте памятника 21-й дивизии народного ополчения Киевского района. После установки трех будущих памятников в столице будет увековечена память всех 12 дивизий Московского народного ополчения первой волны.

75-летие Московского ополчения

История Московского народного ополчения началась 2 июля 1941 года, когда Военный совет Московского военного округа принял "Постановление о добровольной мобилизации жителей Москвы и области в народное ополчение". В течение июля в столице были сформированы первые 12 дивизий Московского народного ополчения, по разным данным, в их состав вошли 140-160 тыс. человек. Девять дивизий практически полностью погибли на Смоленщине, остальные продолжали сражаться под Москвой, Тверью, Калугой. До конца октября 1941 года были сформированы еще четыре дивизии численностью чуть более 39 тыс. человек: они сыграли одну из ключевых ролей в обороне Москвы.

История дивизий

6-я дивизия народного ополчения Дзержинского района Москвы формировалась в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта. В дивизию вошли рабочие машиностроительного завода "Борец", чугунолитейного "Станколита", комбината твердых сплавов, "Красного металлиста", чулочной фабрики имени Ногина, сотрудники Наркомата иностранных дел СССР, студенты, преподаватели и профессора МИИТ. Всего в дивизию вступило около 8 тыс. человек из 170 предприятий и учреждений.

Дивизия участвовала в строительстве Можайской линии обороны, сражалась в районе Дорогобужа, Вязьмы и Ельни. В составе действующей армии дивизия дошла до Восточной Пруссии. Она была награждена орденом Красного Знамени и получила почетное наименование Брестской.

18-я дивизия народного ополчения формировалась в гостинице "Советская". 4 июля 1941 года в комиссию по ее формированию поступило свыше 7500 заявлений. Среди вступивших в дивизию были работники Второго часового завода, Завода имени Менжинского, Завода имени Осоавиахима, фабрик "Большевик" и "Ява", студенты и преподаватели Авиационного института. Среди подавших заявления было много студентов и школьников старших классов.

В декабре 1941 года дивизия участвовала в контрнаступлении советских войск под Москвой. К концу наступательных действий ополченцы освободили 47 сел и деревень и уничтожили 17 тыс. солдат и офицеров противника. Боевой путь дивизия, ставшая 11-й гвардейской стрелковой, закончила в Восточной Пруссии. Награждена орденами Ленина, Красного Знамени и Суворова 2-й степени.

21-я дивизия народного ополчения Киевского района Москвы была сформирована в школе №59 в Староконюшенном переулке. В дивизию вошли рабочие Хладокомбината, Дорогомиловского химзавода, Железнодорожного узла, фабрики Сакко и Ванцетти, Кондитерской фабрики имени Бабаева, а также сотрудники научно-исследовательских институтов Академии наук, Театра имени Вахтангова, студии "Мосфильм", высших учебных заведений. 15 августа дивизия по старой Смоленской дороге выступила на фронт, по приказу командования заняв полосу обороны на Ржевско-Вяземском оборонительном рубеже. Боевой путь завершила под Берлином. Награждена орденами Ленина, Красного Знамени и Суворова 2-й степени.