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Почти 37% москвичей выбрали запись на диспансеризацию через портал госуслуг

Москва
14 сентября, 14:20 UTC+3
Опрос проводился на портале "Активный гражданин". В рамках голосования москвичи также выбрали, где лучше публиковать информацию о сроках и порядке прохождения диспансеризации
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Почти 37% участников опроса в проекте "Активный гражданин" согласились с предложением записываться на диспансеризацию через столичный портал госуслуг или ЕМИАС (единую медицинско-аналитическую систему). Об этом в среду сообщили в пресс-службе проекта, подводя итоги голосования, посвященного вопросам диспансеризации.

"Большинство участников голосования поддержали запись на диспансеризацию через портал государственных услуг pgu.mos.ru или ЕМИАС. За этот вариант отдали голоса 36,6% жителей столицы, а 20,2% отметили, что информацию о процедуре стоит размещать в поликлиниках", - сказали в пресс-службе.

Оповещение о диспансеризации также можно получать на портале госуслуг или ЕМИАС, такой вариант выбрали 17,3% респондентов. Рассылку по электронной почте поддержали 11,28% проголосовавших. Наименее популярным вариантом стали лекции и встречи, посвященные здоровому образу жизни. За них проголосовали только 1,96% москвичей.

В рамках голосования москвичи также выбрали, где лучше публиковать информацию о сроках и порядке прохождения диспансеризации. 47,13% участников поддержали идею размещения сведений в различных СМИ, а 14,97% - на информационных стендах в поликлиниках. Чуть меньше, 14,64%, выбрали в качестве источника информации сайт департамента здравоохранения Москвы. 10,26% респондентов отметили значимость постов в социальных сетях, и только 3,7% хотели бы получать информацию о диспансеризации на печатных носителях (в буклетах).

В опросе приняли участие 218,9 тыс. респондентов. Более 9,6 тыс. из них предложили собственные идеи по продвижению диспансеризации: например, через работодателя. Более 8 тыс. участников голосования воспользовались предложили свои варианты способов напоминания о диспансеризации: например, стенды в подъездах и памятки в общественном транспорте или специальный баннер на pgu.mos.ru.

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