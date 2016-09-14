Москвичи смогут заключить брак и в канун Рождества

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Жители столицы смогут заключить брак в том числе и в рождественский Сочельник. Как сообщается на сайте столичной мэрии, заявления будут принимать до 3 декабря во Дворце бракосочетания №1 и в Шипиловском отделе ЗАГС Москвы.
"Москвичи и гости столицы смогут пожениться в канун Рождества. По просьбам влюбленных пар регистрацию брака проведут 6 января 2017 года", - уточняется в сообщении.
В этот день для будущих молодоженов откроются Дворец бракосочетания №1 и Шипиловский отдел ЗАГС. Они будут работать с 09:00 до 18:00 мск (перерыв с 14:00 до 15:00 мск).
Подать заявление на 6 января следующего года пары смогут до 3 декабря лично или через столичный портал государственных услуг.
Традиционно многие жители стремятся приурочить свадебные церемонии к праздникам или необычным датам. Например, на День города свадьбу назначили почти две тысячи пар. Еще около тысячи пар поженились в этом году в День Петра и Февронии, а накануне Дня влюбленных в брак вступили 420 пар.