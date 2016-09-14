Около миллиона пассажиров воспользовались МЦК с 10 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около миллиона пассажиров совершили поездки по Московскому центральному кольцу (МЦК), которое заработало 10 сентября. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"Московское центральное кольцо открылось для пассажирского движения 10 сентября, и за несколько дней новой железнодорожной магистралью столицы уже воспользовались почти 1 миллион горожан", - сказали в пресс-службе.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил ТАСС, что в часы пик понедельника - с 7:30 до 9:30 мск - МЦК перевезло около 35 тыс. пассажиров.

Первый месяц москвичи и гости столицы могут пользоваться кольцом абсолютно бесплатно, согласно решению мэра Москвы Сергея Собянина. Пассажирам доступны 26 станций, 11 пересадок на метро и шесть на пригородные поезда. До конца года будут открыты все 31 станция, а также 14 пересадок на метро и шесть - на пригородные электрички.

На третьем этапе развития кольца будет уже 17 пересадок на метро и 10 - на пригородные поезда. Всего с запуском МЦК москвичи и гости столицы могут совершить более 350 пересадок, а время в пути при передвижениях по столице сократится в три раза. Интервал движения поездов в час пик составит 6 минут, во внепиковое время - около 12 минут. Кольцо будет работать с 5:30 утра до часа ночи.

Контур МЦК уже нанесли на новые схемы столичной подземки под номером 14. У МЦК и метрополитена единая тарифная и билетная системы, сервисы, навигация. Таким образом, оплатить проезд можно будет с помощью всех существующих билетов метрополитена, включая карты "Тройка", "90 минут" и "Единый", а льготные категории граждан могут свободно реализовать свое право на бесплатный или льготный проезд. Всем пассажирам доступна бесплатная пересадка с МЦК на метро, монорельс и обратно в течение 90 минут с момента первого прохода турникетной линии.