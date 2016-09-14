Крупное ДТП произошло на Кутузовском проспекте Москвы, есть пострадавшие

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Крупное авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве, есть пострадавшие. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, на место ЧП прибыли спасатели МЧС на вертолете.
"Лобовое столкновение машин произошло в районе дома 52 на Кутузовском проспекте. На место ЧП прибыли спасатели и несколько бригад скорой помощи", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что точное количество столкнувшихся машин, а также число пострадавших уточняется. Из-за ДТП движение транспорта в обе стороны Кутузовского проспекта практически остановилось. По данным источника, одним из участников ДТП стал служебный автомобиль полиции.