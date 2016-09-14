На православном празднике с участием известных спортсменов ожидают 10 тыс. гостей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Организаторы праздника "Православие и спорт", который пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве 17 сентября, готовятся встретить около 10 тыс. гостей. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС координатор движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.

"Праздник пройдет в четвертый раз. Если на первый праздник пришло около 500 человек, то сейчас мы ожидаем около 10 тыс. человек", - сказал Кормухин. На 10 интерактивных площадках фестиваля профессиональные спортсмены проведут открытые тренировки, сфотографируются с болельщиками и раздадут автографы. Гости смогут попробовать забить гол профессиональному голкиперу, подтянуться больше 20 раз и получить в подарок майку.

Мастер-классы проведут чемпион соревнований по боксу Олимпийских игр в Рио Евгений Тищенко, чемпион мира по смешанным единоборствам Алексей Олейник и другие известные бойцы. Богатырскую силу будут демонстрировать силачи под руководством многократного чемпиона России по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу Михаила Кокляева. Среди гостей праздника ожидаются паралимпийцы, с которыми сможет пообщаться любой желающий.

Миф о православии

"Очень много мифов вокруг православия, например, что это религия слабых, что библейский проект закончился, что православие уже свое отжило", - сказал Кормухин. Он пригласил всех на праздник "Православие и спорт", чтобы убедиться в обратном, увидеть своими глазами сильных спортсменов, позиционирующих себя православными. Гости смогут расспросить их и о тренировках, и о религии.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе также отметил, что православие и спорт часто воспринимаются как что-то несовместимое. "Это две вещи, которые могут идти рука об руку. Мне кажется, что у большинства спортсменов есть понимание, что без силы духа невозможна ни одна спортивная победа, и эта практика, этот опыт доказан, как мне кажется, их личным опытом. Поэтому Церковь всегда поддерживала спортсменов, видя в спорте очень многое из того, что незаменимо в духовной жизни, а именно целеустремленность, готовность к жертве, готовность к братству", - сказал он.

Кипшидзе с сожалением отметил, что "очень часто возникает мнение, что сила и братство находятся у других квазирелигиозных общин, но это очень ложный и опасный стереотип". Он подчеркнул, что "то, что называется спортивным братством и братством среди верующих невозможно без духовного основания". "Это основание у нас заключается в православии и нашей вере, другого основания у нас нет и быть не может", - сказал представитель Церкви.

Подать пример

"Очень радостно, когда собираются люди вокруг таких добрых дел, потому что это все-таки пример. Пример здорового образа жизни и пример тех ценностей, которые несет уже на протяжении тысячелетий наша Церковь", - сказал трехкратный чемпион мира по боксу Владимир Носов. Олейник отметил, что спортсменам на празднике важно показать, что "заниматься спортом лучше, чем портить свое здоровье и тратить его на какие-то бесполезные вещи".

"Мы приедем по просьбе ребят. Многим интересно посмотреть на тебя, сфотографироваться с тобой, увидеть хитрый прием, может быть. Почему бы не поделиться этим и сделать счастливым ребенка", - добавил он. Кокляев, в свою очередь, рассказал, что пришел к православию через спорт и в молитвах просит всегда помощи и сил на пути к новым спортивным наградам. "Вера помогает не только побеждать, но и правильно проигрывать, принимать это и идти дальше", - сказал он.