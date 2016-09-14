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В Москве впервые за последние 14 лет пройдут Дни Астаны

Москва
14 сентября, 16:53 UTC+3
Их организуют на территории на ВДНХ, где развернется экспозиция этнического прикладного искусства казахских мастеров-ремесленников "Этноаул"
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Дни Астаны пройдут в Москве 19 и 20 сентября. Об этом сообщили в столичном департаменте внешнеэкономических и международных связей.

"Акимат города Астаны, департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и посольство Республики Казахстан в РФ приглашают жителей российской столицы посетить мероприятия Дней Астаны в Москве. Торжества пройдут впервые за последние 14 лет", - сообщили в пресс-службе департамента. Мероприятия пройдут на ВДНХ, здесь развернется экспозиция этнического прикладного искусства казахских мастеров-ремесленников "Этноаул".

Гости насладятся степными мелодиями и танцами, увидят вживую работы ремесленников, охотников с беркутами, попробуют вкус кобыльего и верблюжьего молока, смогут прокатиться на национальных качелях - алтыбакан. "Этноаул" будет представлен разными юртами: "Ак Орда", "Дом охотника", "Юрта мастериц", "Сувенирная ярмарка" и полуюртами: "Мастерская "Шеберхана", "ремесленников", "Дегустационная" для национальной кисломолочной кухни. Все желающие смогут оценить свои силы и лично собрать юрту под руководством аниматоров.

"Этноаул" будет работать 19 и 20 сентября с 10:00 до 22:00 мск (ежедневно: в 12:00 и 16:00 мск - концертная программа, в 20:00 - дискотека). Современное изобразительное искусство Казахстана можно будет увидеть на экспозиции с символическим названием "Запах полыни", которая откроется 20 сентября в 16:00 мск в Музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница" на ВДНХ и будет работать 10 дней.

В рамках Дней Астаны в Москве пройдут товарищеская встреча по боксу сборных команд Москвы и Астаны, концерт мастеров искусств Казахстана, спектакль академического русского театра драмы им. Горького "Томирис - царица сакская" (Московский Дом Музыки), показы фильмов "Жаужурекмын бала" ("Отважные") режиссера А. Сатаева и "Аманат" ("Заклинание") - С. Нарымбетова (кинотеатр "Космос").

20 сентября будет организован Форум делового сотрудничества Астаны и Москвы, в рамках которого специалисты и эксперты двух столиц обсудят развитие двустороннего сотрудничества в области туризма, экономики и культурного взаимодействия. "Главная цель Дней Астаны в Москве - развитие культурного и делового сотрудничества между Москвой и Астаной в рамках действующей программы на 2016-2018 годы", - уточнили в пресс-службе.

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