Мэр Москвы подписал договор о сотрудничестве с Волгоградской областью

ВОЛГОГРАД, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и мэр Москвы Сергей Собянин подписали сегодня в Волгограде соглашение о сотрудничестве двух регионов в сфере туризма.

"Межрегиональное сотрудничество между Москвой и Волгоградской областью постоянно реализуется и развивается. Результатом этой работы является увеличение на четверть товарооборота Волгоградского региона с Москвой. Важно, что помимо экономики, у нас есть контакты в сфере образования, здравоохранения, туризма, культуры. Темы, которые мы набрали, будут идти на пользу и волгоградцам, и москвичам", - сказал на церемонии подписания соглашения мэр Москвы.

"Москва для нас является ориентиром, мы постоянно учимся у столицы в наведении порядка в городской инфраструктуре, в реализации масштабных проектов", - отметил Бочаров.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, каждый год в регион приезжает из Москвы почти полмиллиона туристов. Волгоградский регион возвращает себе славу центра патриотического туризма России. Особое внимание уделяется разработке маршрутов для детей и молодежи, связанных с событиями Сталинградской битвы.

Благодаря реализованным ранее договоренностям, отношения между двумя регионами вышли на новый уровень. Волгоградские аграрии постоянные участники столичных ярмарок. По данным облсельхоза, ежегодно в Москву поставляется 200-250 тыс. тонн овощей, традиционно высоким спросом пользуются у москвичей волгоградские арбузы, дыни, мед.

Как сообщили в комитета промышленности и торговли Волгоградской области, объем волгоградской промышленной продукции, отгруженном московским партнерам, составил за первое полугодие 2016 года более 5 млрд рублей. Это примерно на 1 млрд рублей больше, чем за первое полугодие 2015 года. Сегодня в Москве повышенным спросом пользуется оборудование производства "Волгограднефтемаш" и Камышенского завода бурового инструмента, газовые и электрические плиты "Волгогазаппарат", другая волгоградская продукция.