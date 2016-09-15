Местами небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидается в столичном регионе

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Облачность с прояснениями прогнозируют в столичном регионе синоптики Росгидромета. Как сообщили в метеослужбе, местами пройдет небольшой дождь. "Температура воздуха в Москве составит 12-14 градусов, по области - от 11 до 16 градусов тепла", - отметил представитель Росгидромета. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с.
Предстоящей ночью облачно, временами дождь. В столице столбики термометров покажут 8-10 градусов тепла, в Подмосковье - 5-10 градусов выше ноля. Ветер западной четверти, 5-10 м/с.
Днем в пятницу характер погоды не изменится - будет облачно и дождливо. В Москве воздух прогреется до 12-14 градусов, по области - до 10-15 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 м/с.