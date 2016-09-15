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Ремонт дорожного полотна начался на семи въездах в Москву

Москва
15 сентября, 9:28 UTC+3
На время проведения работ возможно частичное ограничение движения
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Обновление асфальтового покрытия в рамках программы "Моя улица" началось на семи въездах в Москву. Как сообщается на сайте столичной мэрии, речь идет о пересечениях МКАД с вылетными магистралями: Ленинградским и Ленинским проспектами, Ярославским, Каширским, Рублёвским и Рублёво-Успенским, Варшавским и Можайским шоссе.

"Новый двухслойный асфальт, там, где это необходимо, появится на развязках общей площадью 400 тыс. кв. м. Работы по ремонту проезжей части планируется завершить до 1 октября. На время проведения работ возможно частичное ограничение движения", - уточняется в сообщении.

СПЕЦПРОЕКТ
Улица с обложки
Специальный проект ТАСС о масштабной программе благоустройства Москвы "Моя улица"

Спустя две недели после укладки асфальта на дороги нанесут разметку.

Въездные группы на пересечении МКАД и вылетных магистралей в этом году благоустраивают по программе "Моя улица". На территории въездных групп заменили бордюры, вдоль пешеходных дорожек разбили газоны общей площадью около 42 га. Воздушные провода, там, где это необходимо, убрали под землю. До ноября вдоль магистралей планируется установить новые фонари и урны.

Существующие остановки заменят на новые - с прозрачными стенками. Кроме того, вдоль трасс организуют островки безопасности, на которых разобьют клумбы и высадят цветы. В дальнейшем здесь планируется сделать архитектурно-художественную подсветку. Для освещения используют лампы с тёплыми оттенками света.

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