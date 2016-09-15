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"Мосробот" начал оповещать москвичей о сроках поверки счетчиков воды в квартирах

Москва
15 сентября, 9:36 UTC+3
Пользователи узнают не только о дате поверки, но и получат пошаговую инструкцию по ее проведению
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Электронный сервис персональных оповещений "Мосробот" в четверга начинает оповещать жителей столицы о необходимости поверки счетчиков воды. Как отмечается на сайте столичной мэрии, это обязательная процедура, которая по федеральному законодательству проводится раз в четыре - шесть лет.

"Рассылку будут получать те пользователи, у которых в личном кабинете на столичном портале госуслуг или городских мобильных приложениях указан код плательщика", - уточняется в сообщении.

"Мосробот" использует данные из Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) о дате поверки приборов, привязанных к коду плательщика пользователя, и присылает уведомление за месяц до истечения срока. Поверка приборов учета является обязательной и проводится в строго определенные сроки, которые указаны в технической документации к счетчику. Если поверка не произведена вовремя, пользователь не сможет передавать показания и будет вынужден платить за потребление воды по общедомовым показателям.

Пользователи узнают не только о дате поверки, но и получат пошаговую инструкцию по ее проведению.

Для счетчиков горячей воды срок поверки наступает раз в четыре года, а холодной - раз в шесть лет. Процедуру проводят аккредитованные организации. После проведения поверки необходимо предоставить свидетельство и акт в управляющую компанию, чтобы в дальнейшем счета за потребление воды выставлялись корректно.

"Мосробот" начал "общаться" с горожанами в мае этого года. Он, в частности, оповещает пользователей о дорожных перекрытиях, приглашает на городские фестивали, напоминает об отключениях горячей воды. От персональных рекомендаций в любой момент можно отказаться.

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