Зависимость от импорта при строительстве в Москве сохраняется в инженерном оборудовании

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Департамент градостроительной политики Москвы ведет постоянный мониторинг строительных материалов, конструкций и изделий, применяемых на объектах государственного заказа, чтобы выявить потребности в импорте и, по возможности, заменить эту продукцию отечественными аналогами. Об этом журналистам сообщил руководитель ведомства Сергей Левкин.

"Самая высокая зависимость от импортных поставок - в инженерном и технологическом оборудовании, а также системах вентиляции и кондиционирования, контактных рельсах для метро", - сказал Левкин.

По его словам, самый высокий процент отечественной продукции приходится на нерудные материалы, бетон, растворы, стекло и изделия из него, трубы и полуфабрикаты из металлов и чугуна, строительные железобетонные изделия и стальные конструкции.

Обеспеченность столичных строек российскими материалами строительной химии, кабельно-проводниковой продукцией, отделочными, лакокрасочными и гидроизоляционными материалами варьируется от 30 до 50%.

Он обратил внимание, что в составе Московского территориального строительного каталога (МТСК) уже создан Реестр продукции импортозамещения. В Реестре содержится информация с указанием импортной продукции и ее российского аналога.