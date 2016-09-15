Движение транспорта открылось по реконструированному участку Калужского шоссе

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по реконструированному участку Калужского шоссе от МКАД до пересечения со строящейся трассой Солнцево-Бутово-Видное, этот участок построен в рамках первого этапа реконструкции Калужского шоссе (от 20 до 29 км). Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, в пусковой комплекс вошли тоннель, 13 км дороги, пешеходный переход.

Мэр поинтересовался, когда завершатся работы по строительству обхода деревни Сосенки. "До конца ноября", - уточнил президент группы компаний "АРКС", подрядчика строительства Дмитрий Симарев. Мэр также отметил, что необходимо запустить развязку на МКАД с Профсоюзной улицей. "По графику - в апреле следующего года", - отметил Симарев.

В четверг открылся самый длинный из предусмотренных проектом реконструкции почти километровый тоннель у поселка Газопровод. Тоннель входит в двухуровневую развязку, по нему пойдет основной ход Калужского шоссе, а пересекающие его потоки транспорта пойдут сверху, по перекрытым участкам. Также наверху, по боковым проездам, пойдут местные транспортные потоки и общественный транспорт. На значительной части реконструируемого участка расширена проезжая часть до четырех полос в каждом направлении.

Также открылось движение по 320-метровой эстакаде, которая соединяет обход деревни Сосенки, строящийся в рамках реконструкции, со старой трассой Калужского шоссе. Кроме того, открыто в полном объеме движение по эстакаде около торгового комплекса ИКЕА, длиной 85 м, которая дает возможность выехать от комплекса на Калужское шоссе, также заработал надземный переход у деревни Мамыри.

В настоящее время активно ведутся работы по строительству обхода деревни Сосенки длиной 4,5 км, эстакады на пересечении обхода и Воскресенского шоссе, двух разворотных тоннелей - для движения в область в районе поселка Дубровка и для движения в центр у деревни Мамыри, а также тоннеля, который обеспечит выезд на новую обходную трассу Калужского шоссе из деревни Сосенки.

После полного завершения реконструкции ширина проезжей части Калужского шоссе будет составлять 4-5 полос движения в каждом направлении. В ходе первого этапа реконструкции предстоит построить и реконструировать почти 26 км дорог. Проектом второго этапа предусмотрено строительство пяти эстакад в составе транспортных развязок, а также реконструкция 25 км дорог.