Собянин: Новая Москва будет не спальным районом, а городом с новой экономикой

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новая Москва развивается не по принципу спального района, а города с "новой экономикой". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин по итогам инспекции присоединенных территорий.

"Новая Москва продолжает обживаться, сдаются дороги - сегодня сдан первый участок реконструкции Калужского шоссе. Сдаются новые социальные объекты - введен многофункциональный центр "Мои документы" в Троицке, поликлиника в Ватутинках, создаются новые рабочие места", - сказал мэр.

Он также отметил, что в Коммунарке закладывается одна из крупнейших клиник Москвы - "по сути дела это крупный многофункциональный медицинский центр". Мэр отметил, что с момента присоединения новых территорий в Новой Москве создано около 100 тыс. рабочих мест, появилось около 80 тыс. жителей.

"Новая Москва - это не спальный жилой район, а это настоящий город, в котором создается новая экономика", - сказал Собянин.

Тоннели и эстакады

Первым пунктом объезда стало открытие реконструированной части Калужского шоссе. Собянин дал старт движению транспорта по новым эстакадам и тоннелям, построенным в рамках реконструкции Калужского шоссе.

Первый этап реконструкции магистрали вступил в завершающую стадию. В четверг "поехал" головной участок от МКАД до поворота на Коммунарку. Следующий участок - обход деревни Сосенки - завершится в ближайшие месяцы.

Поликлиника в Новых Ватутинках

Мэр осмотрел новую поликлинику в микрорайоне Новые Ватутинки. Собянин пообщался с медицинским персоналом и пациентами, поинтересовался, как работается в новых стенах.

Медучреждение рассчитано на 550 посещений в смену. Врачи рассказали мэру, что в этой детско-взрослой поликлинике предусмотрено разделение потоков посетителей. К поликлинике прикреплено уже 13 тыс. человек, много детей.

"Вы ощущаете нагрузку?", - спросил мэр. "Поток большой", - признались медики. Мэр отметил, что поликлиника начала работать недавно, в мае. "Раньше мы находились в ужасном здании", - отметили сотрудники поликлиники.

Площадь нового здания - почти 6 тыс. кв. м.

Сохраним зеленый пояс

Следующим пунктом объезда стал новый центр предоставления государственных услуг "Мои документы" в Троицке. Мэра поблагодарили за возможность оперативно и в комфортных условиях получить госуслуги, оформить множество документов. Одна из посетительниц обратилась к Собянину с вопросом о реконструкции Калужского шоссе - главной магистрали Новой Москвы.

"Мы быстро ее делаем, часть сегодня открыли, часть запустим в ноябре, до 2018 года построим до ЦКАДа. Развязка в следующем году будет", - сказал мэр. Посетительница поинтересовалась не будет ли застроена территория возле Троицка, где жители еще в прошлом веке сажали деревья.

Собянин подчеркнул, "зеленый пояс" будет обязательно сохранен. "Я помню, этот район хотели застроить. Мы запретили там застройку, зеленый пояс сохраним обязательно. Мы отказались, убрали инвесторов оттуда, они уже практически выходили на стройку", - сказал мэр.

Он также подчеркнул, что при реконструкции Калужского шоссе этот участок будет обойден. "Мы его обойдем, практически не тронем", - заверил Собянин.

Деловая активность

Мэр также осмотрел новый деловой центр "Высота" в поселке Газопровод. Собянину сообщили, что сюда едут на работу не только из Коммунарки, но и из Подмосковья. Общая площадь 11-этажного центра составляет 22 тыс. кв. м. Деловой центр расположен в 3 км от МКАД по Калужскому шоссе вблизи развивающихся поселков Газопровод и Коммунарка.

"Этот центр решает две задачи - создает дополнительные рабочие места, а также выполняет роль "перехватывающего" офиса не доезжая до МКАД", - рассказал мэру руководитель центра.