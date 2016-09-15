Дни Дюссельдорфа в Москве пройдут с 21 по 24 сентября

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Дни Дюссельдорфа пройдут в Москве с 21 по 24 сентября, для участия в мероприятиях российскую столицу посетит немецкая делегация во главе с обер-бургомистром Дюссельдорфа Томасом Гайзелем. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.
"Основным событием деловой программы станет форум "Дюссельдорф и Москва - шансы и вызовы двустороннего экономического сотрудничества", который состоится 22 сентября в Московской торгово-промышленной палате", - уточнили в пресс-службе. Также пройдет бизнес-семинар "Шансы для российских стартапов на рынке Германии".
Запланирована встреча мэра Москвы Сергея Собянина с обер-бургомистром Дюссельдорфа Томасом Гайзелем.
В ходе культурной программы немецкая делегация 23 сентября посетит Дюссельдорфский парк, расположенный в московском районе Марьино, и подарит парку скульптуру, символизирующую многолетнюю дружбу российской столицы со столицей земли Северный Рейн-Вестфалия.
В Московском доме фотографии откроется выставка дюссельдорфской арт-группы Zero, созданной художниками Отто Пине, Хайнцем Маком и Гюнтером Юккером. Инсталляции, монохромные картины и кинетические работы мастеров, оказавших неоценимое влияние на авангардное искусство середины XX века, можно будет увидеть до 13 ноября.
23 и 24 сентября в училище олимпийского резерва №2 Москомспорта пройдут товарищеские встречи по гандболу между юношескими сборными командами Москвы и Дюссельдорфа.