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Дни Дюссельдорфа в Москве пройдут с 21 по 24 сентября

Москва
15 сентября, 13:42 UTC+3
Основным событием деловой программы станет форум "Дюссельдорф и Москва - шансы и вызовы двустороннего экономического сотрудничества"
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Дни Дюссельдорфа пройдут в Москве с 21 по 24 сентября, для участия в мероприятиях российскую столицу посетит немецкая делегация во главе с обер-бургомистром Дюссельдорфа Томасом Гайзелем. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.

"Основным событием деловой программы станет форум "Дюссельдорф и Москва - шансы и вызовы двустороннего экономического сотрудничества", который состоится 22 сентября в Московской торгово-промышленной палате", - уточнили в пресс-службе. Также пройдет бизнес-семинар "Шансы для российских стартапов на рынке Германии".

Запланирована встреча мэра Москвы Сергея Собянина с обер-бургомистром Дюссельдорфа Томасом Гайзелем.

В ходе культурной программы немецкая делегация 23 сентября посетит Дюссельдорфский парк, расположенный в московском районе Марьино, и подарит парку скульптуру, символизирующую многолетнюю дружбу российской столицы со столицей земли Северный Рейн-Вестфалия.

В Московском доме фотографии откроется выставка дюссельдорфской арт-группы Zero, созданной художниками Отто Пине, Хайнцем Маком и Гюнтером Юккером. Инсталляции, монохромные картины и кинетические работы мастеров, оказавших неоценимое влияние на авангардное искусство середины XX века, можно будет увидеть до 13 ноября.

23 и 24 сентября в училище олимпийского резерва №2 Москомспорта пройдут товарищеские встречи по гандболу между юношескими сборными командами Москвы и Дюссельдорфа.

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