Старые маршрутки перестанут работать в Новой Москве и Зеленограде не ранее 2017 года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Реформа коммерческих пассажирских перевозок на территории Новой Москвы и Зеленограда начнется не раньше 2017 года. Об этом в четверг сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

"Вся реформа сейчас касается Москвы в границах МКАД. Что касается территории ТиНАО и ЗелАО, сейчас идет активная работа по просчету параметров и составлению карты маршрутов. После того как мы будем готовы, это будет, скорее всего, начало следующего года, конец этого года, мы сможем объявить конкурсные процедуры", - сказал Пронин.

С 15 августа наземный транспорт столицы стал работать по единым правилам и стандартам. В рамках реформы наземного городского пассажирского транспорта город передает коммерческим перевозчикам 211 маршрутов, по которым проводится 63 аукциона. С победителями заключаются контракты на пять лет.

В рамках реформы наземного транспорта частные перевозчики инвестировали в обновление автопарка 10 млрд руб.: закуплено около 2 тыс. автобусов разной вместимости. Они распределены по городским маршрутам, исходя из пассажиропотока. Таким образом, средний возраст автобуса снизился с 7-9 лет до одного года. В каждом автобусе установлен валидатор, который принимает карту "Тройка", билеты "Единый", ТАТ и "90 минут", а также социальные карты.