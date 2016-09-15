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Власти Москвы планируют убрать все нелегальные маршрутки с улиц до конца 2016 года

Москва
15 сентября, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
В среднем за день арестовывается от 10 до 25 маршруток
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы намерены справиться с нелегальными маршрутками до конца 2016 года. Об этом сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков.

"Мы ведем эту работу и постараемся, чтобы до конца 2016 года нелегальные перевозчики ушли с улиц. В среднем за день арестовывается от 10 до 25 маршруток. На них накладывается арест, юридическому лицу выписывается штраф до 300 тыс. рублей", - сказал Дьяков.

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Он пояснил, что нелегальные маршрутки еще работают на окраинах города. "Они работают там, где не справляется городской перевозчик и пассажиропоток слишком велик. Они выходят туда в часы пик, собирают наибольшее число пассажиров, днем они не работают, так как не заинтересованы в том, чтобы работать пустыми. А новые автобусы работают по расписанию", - отметил Дьяков.

С 15 августа в Москве были отменены маршрутки, наземный транспорт столицы стал работать по единым правилам и стандартам. В рамках реформы наземного городского пассажирского транспорта город передает коммерческим перевозчикам 211 маршрутов, по которым проводится 63 аукциона. С победителями заключаются контракты на пять лет.

В рамках реформы наземного транспорта частные перевозчики инвестировали в обновление автопарка 10 млрд руб.: закуплено около 2 тыс. автобусов разной вместимости. Они распределены по городским маршрутам исходя из пассажиропотока. Таким образом, средний возраст автобуса снизился с 7-9 лет до одного года. В каждом автобусе установлен валидатор, который принимает карту "Тройка", билеты "Единый", ТАТ и "90 минут", а также социальные карты.

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