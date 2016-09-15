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Московское метро закупит молока на 2,28 млн рублей

Москва
15 сентября, 15:05 UTC+3
Метрополитен объявил тендер на поставку 60 тыс. литров молока для сотрудников занятых на вредных условиях труда
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московский метрополитен объявил тендер на закупку 60 тыс. литров ультрапастеризованного молока для собственных сотрудников, которые заняты на вредных условиях труда, об этом свидетельствуют данные государственной закупки, размещенной на официальном портале.

"Поставка продукции – молока ультрапастеризованного /стерилизованного МДЖ не менее 2,5%", - говорится в требованиях к государственной закупке. Поставить партию молока объемом 60 тыс. литров победитель тендера должен в течение 5 месяцев с момента заключения договора.

Максимальная сумма тендера составляет 2,28 млн руб., или 38,08 руб. за один литр молока. Заявки на участие в тендере принимаются до 10 утра 21 сентября, Рассмотрение заявок и подведение итогов тендера до 26 сентября 2016 года включительно.

Согласно действующему законодательству, при наличии вредных условий труда сотрудникам должны бесплатно выдавать молоко или равноценную продукцию.

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