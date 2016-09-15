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Посетить Московский планетарий, предъявив проездной билет "Единый", можно за полцены

Москва
15 сентября, 14:47 UTC+3
Этот проект учреждение запускает при поддержке столичного департамента транспорта
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Посетители Московского планетария смогут за полцены посетить музей "Лунариум", предъявив проездной билет "Единый", который посвящен пятилетию открытия учреждения после реконструкции. Как сообщили в пресс-службе планетария, этот проект учреждение запускает при поддержке столичного департамента транспорта.

"С сегодняшнего дня в продажу поступят 600 тыс. билетов "Единый" с символикой планетария. Предъявив такой билет в кассах комплекса, при покупке одного билета в интерактивный музей "Лунариум", посетители получат скидку в размере 50% на второй билет", - отметили в пресс-службе. Билеты на 20 и 40 поездок можно приобрести в кассах столичного метрополитена.

В дизайне билетов использовался фирменный стиль планетария и информация об интерактивном музее "Лунариум". По оснащению "Лунариум" не уступает европейским научным центрам и музеям. Он размещается на двух этажах и состоит из разделов "Астрономия и физика" и "Постижение космоса". В экспозиции представлено более восьмидесяти экспонатов, которые наглядно демонстрируют различные физические законы и явления природы.

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