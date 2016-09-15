Один человек стал жертвой ДТП на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Opel погиб в ДТП на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Автомобиль марки Opel по невыясненным пока причинам на высокой скорости врезался в заднюю часть Mercedes возле дома 18 на Привольной улице. В аварии погиб водитель Opel, - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые устанавливают причину аварии.