Один человек стал жертвой ДТП на юго-востоке Москвы

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Opel погиб в ДТП на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"Автомобиль марки Opel по невыясненным пока причинам на высокой скорости врезался в заднюю часть Mercedes возле дома 18 на Привольной улице. В аварии погиб водитель Opel, - сказали в пресс-службе.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые устанавливают причину аварии.