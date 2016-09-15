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Один человек стал жертвой ДТП на юго-востоке Москвы

Москва
15 сентября, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Автомобиль марки Opel по невыясненным пока причинам на высокой скорости врезался в заднюю часть Mercedes
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Opel погиб в ДТП на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Автомобиль марки Opel по невыясненным пока причинам на высокой скорости врезался в заднюю часть Mercedes возле дома 18 на Привольной улице. В аварии погиб водитель Opel, - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые устанавливают причину аварии.

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