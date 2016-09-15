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Замкомандира спецполка полиции Москвы заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Москва
15 сентября, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
В ГУ МВД России по столице поступило письмо с информацией о нарушениях
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Заместитель командира спецподразделения полиции Москвы по охране посольств подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В ГУ МВД России по Москве поступило письмо о том, что заместитель командира полка по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств столичной полиции злоупотребляет служебным положением и полномочиями", - сказали в полиции.

Изложенная в письме информация будет тщательно проанализирована и объективно рассмотрена, отметили в главке, добавив, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что один из руководителей полка по охране диппредставительств брал взятки от представителей иностранных посольств. Ему дарили дорогой алкоголь, фрукты, картошку, мясо и денежные вознаграждения. На руководителя пожаловались подчиненные.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о заместителе командира полка Александре Черном по прозвищу Тарас Бульба.

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