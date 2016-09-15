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В Москве отреставрируют памятник архитектуры "Красные палаты"

Москва
15 сентября, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Проект реставрации предусматривает сохранение исторического облика памятника и его приспособление для современного использования
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила заявку на оформление градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для реставрации памятника архитектуры "Красные палаты" XVII века на Пречистенке. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Проект реставрации "Красных палат" предусматривает сохранение исторического облика памятника и его приспособление для современного использования (офисы), включая организацию въезда на парковку у комплекса зданий на Остоженке, владение 4-6", - уточняется в сообщении.

"Красные палаты" являются частью объекта культурного наследия федерального значения "Образец городской застройки, XVII-XIX вв.". В декоративной отделке здания прослеживаются элементы московского барокко.

"Красные палаты" были возведены в 1680 годах как главный дом усадьбы боярина Юшкова, занимавшей всю стрелку Пречистенки и Остоженки. В конце XVII века они перешли во владение стольника Головина, с 1713 года - его зятя - астраханского губернатора и генерал-адмирала русского флота Михаила Голицына, с 1760 года - принадлежали роду Лопухиных (в самом начале XIX в. здесь проживал декабрист Павел Лопухин).

После Отечественной войны 1812 года хозяева палат постоянно менялись - ими были в основном купцы. В 1899 году владельцем стал держатель пекарен и булочных Дмитрий Филиппов.

В советское время здесь располагались жилые квартиры. Здание "Красных палат" было раскрыто и восстановлено реставраторами в 1972 году. В 1990-2000 годы в "Красных палатах" располагались: ресторан "Гуси-лебеди", пункт обмена валюты, историко-культурный центр. В настоящее время помещения памятника пустуют.

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