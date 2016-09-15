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Здания Института имени Вишневского реконструируют в Москве

Москва
15 сентября, 16:48 UTC+3
В ходе работ предполагается приспособить их для современного использования, сохранив при этом внешний облик
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Два здания Института хирургии имени А.В. Вишневского в столице будут реконструированы. Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы.

"Одобрена заявка на оформление градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для реконструкции двух зданий института по адресу Большая Серпуховская улица, строения 1 и 4", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Оба здания используются для административных нужд и размещения вспомогательных служб института. При этом строение 1 является выявленным объектом культурного наследия "Главный дом Александровской больницы Московского купеческого общества, 2-я половина XIX века".

Проекты реконструкции предусматривают сохранение внешнего облика зданий и их приспособление для современного использования.

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