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Балетную школу откроют возле метро "Добрынинская" в Москве

Москва
15 сентября, 16:54 UTC+3
Градостроительно-земельная комиссия одобрила заявку на оформление градостроительного плана
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Недалеко от станции московского метро "Добрынинская" построят балетную школу. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра Москвы Сергея Собянина одобрила заявку на оформление градостроительного плана земельного участка ( ГПЗУ) для реконструкции здания творческой мастерской на улице Коровий Вал, дом 3", - сообщили в пресс-службе.

В результате реконструкции площадь здания увеличится с 217 до 1,1 тыс. кв. м. "В нем планируется разместить балетную школу", - уточнили в пресс-службе.

Всего на заседании комиссии были приняты решения о выдаче ГПЗУ, предполагающих строительство и/или реконструкцию 330,7 тыс. кв. м недвижимости, в том числе 215,7 тыс. кв. м жилья, 44 тыс. кв. м торговых площадей.

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