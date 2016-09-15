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Онищенко передал префектуре СЗАО 40 тыс. подписей в поддержку инициатив развития округа

Москва
15 сентября, 17:11 UTC+3
Подписи были собраны в ходе встреч с жителями округа
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. жителей Северо-западного административного округа Москвы поддержали инициативы по строительству детских садов и поликлиник в районах Щукино и Строгино, благоустройству памятника природы "Сходненский ковш" и левого берега реки Сходни, прекращению коммерческой застройки береговой зоны Химкинского водохранилища. Об этом сегодня сообщил помощник председателя правительства РФ, кандидат в депутаты Госдумы по Тушинскому одномандатному округу Геннадий Онищенко, передавая соответствующие подписи префектуре СЗАО.

"Эти 40 тыс. подписей – выражение отношения людей к тем проблемам, которые нужно решать в ближайшее время. Я рассчитываю, что префектура прислушивается к мнению столь большого количества жителей этого округа и учтет его при формировании планов работы на ближайшие годы", - сказал Онищенко.

По его словам, речь идет о поддержке инициатив по строительству детских садов и поликлиник в районах Щукино и Строгино, благоустройству памятника природы "Сходненский ковш" и левого берега реки Сходни, прекращению коммерческой застройки береговой зоны Химкинского водохранилища. Подписи были собраны в ходе встреч Онищенко и волонтеров с жителями округа.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности будет замещаться порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвуют более 103 тысяч кандидатов.

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