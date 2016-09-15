Собянин и Воробьев стали лидерами российского медиарейтинга

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев заняли первое и третье места в медиарейтинге глав регионов РФ в августе 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба компании "Медиалогия".

"Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе - президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев занял третье место", - отмечается в материале.

Основой для построения рейтингов является медиаиндекс "Медиалогии". Медиаиндекс - показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

"Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 32 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ", - говорится в сообщении.