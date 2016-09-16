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Фестиваль трансцендентных фортепиано открывается в московском "Музеоне"

Москва
16 сентября, 9:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Совместно с оркестром Игоря Бутмана в концертах примут участие пианисты Владимир Нестеренко, Олег Аккуратов, Антон Баронин, Полина Осетинская, Валерий Гроховский
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Фестиваль трансцендентных фортепиано открывается в столичном парке искусств "Музеон". Темой фестиваля выбрана гибридизация - соединение разнородных материалов, областей и технологий, сообщила пресс-служба проекта.

"В сочетании с современными технологиями фортепиано становится окном в новое пространство диалога между наукой, обществом, музыкой и современным визуальным искусством. Гибридизация фортепиано происходит в двух аспектах - формы и звучания. Инструменты пускают корни и зацветают, они неузнаваемо "препарируются" художниками, превращаясь в новые музыкальные инструменты, их музыка сплетается из шумов и звуков мегаполиса", - говорится в сообщении.

Совместно с оркестром Игоря Бутмана в фестивале примут участие пианисты Владимир Нестеренко, Олег Аккуратов, Антон Баронин, Полина Осетинская, Валерий Гроховский.

В рамках проекта можно будет увидеть, как перестраиваются ритмы активности мозга во время исполнения музыки (перформанс "Фортепиано с препарированным музыкантом"), инсталляцию "Двойное фортепиано" Петра Айду, "Корни" художницы Ольги Кройтор, а также инструмент "Голос города" с трехголосной полифонией, где каждый из голосов будет соответствовать звуку города.

При этом испытать трансцендентные фортепиано смогут все жалеющие. Фестиваль продлится до 18 сентября включительно, вход на мероприятие бесплатный.

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