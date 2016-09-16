Временами дождь и до 15 градусов тепла ожидаются в московском регионе

МОСКВА, 16 сентября./ТАСС/. Облачность, временами дождь и до 15 градусов тепла ожидаются в пятницу в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

Погода будет прохладной и ветреной. "Температура воздуха в Москве составит 12-14, по области - от 10 до 15 градусов. Ветер западной четверти 5-10 м/с", - уточнили в ведомстве.

Предстоящей ночью - облачно, возможен небольшой дождь. Столбики термометров в столице покажут шесть - восемь, по области - от трех до восьми выше ноля. Ветер северной четверти 5-10 м/с.

Днем в субботу - облачно с прояснениями, местами вновь не исключен небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 11-13, в Подмосковье - до 9-14 градусов. Ветер северной четверти 5-10 м/с.