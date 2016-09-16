Первый детский геологический музей откроется в Москве под землей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Детский геологический музей под землей откроется в конце сентября в Москве на территории парка "Сказка". Как сообщается на сайте столичной мэрии, новая образовательная площадка будет называться "Волшебная пещера".

"Снаружи музей геологии напоминает грот, а внутри - настоящую пещеру: выставочные залы задекорированы сталагмитами и сталактитами, в музейной коллекции собраны горный хрусталь, малахит, аметист, кварц, известняк, песчаник, а также другие породы", - отмечается в сообщении.

Знакомить с богатством полезных ископаемых юных посетителей будут гиды. При входе в пещеру каждому участнику экскурсии будут выдавать защитную каску с подсветкой: в пещере не будет света. Детский музей создан при поддержке Геологического музея имени Вернадского. Основная его цель - познакомить подрастающее поколение с геологией в целом и с профессией геолога в частности. С Северного Кавказа привезли образцы известняков и песчаников, с Кольского полуострова - апатитовую руду, сырье для производства фосфатных удобрений. Железная руда приехала с Курской магнитной аномалии. В пути находятся вулканические бомбы с Камчатки и полиметаллические руды с Урала.

Экскурсии планируется проводить ежедневно, с 10:00 до 18:40. Стоимость - 400 руб. Юным посетителям расскажут, как добывают камни, из чего делают медицинский гипс, что такое каменная сосулька и вулканическая бомба, какие породы камней применялись при строительстве архитектурных памятников Москвы и о многом другое.

На территории парка уже действует геологический музей под открытым небом, в котором собраны камни со всей России. Тематический парк "Сказка" открылся этим летом на территории заповедника "Москворецкий". На 3,5 га для посетителей работает "Зооленд хаски". В начале августа в парке появилось круглогодичное колесо обозрения.