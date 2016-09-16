В выходные в центре Москвы ограничат движение из-за фестиваля "Армия России"

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта будет ограничено в центре Москвы в предстоящие выходные в связи с проведением третьего всеармейского фестиваля "Армия России-2016". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"В связи с проведением третьего всеармейского фестиваля-конкурса "Армия России-2016" с 12:00 мск 17 сентября по 05:00 мск 18 сентября будет ограничено движение транспорта по Фрунзенской набережной от улицы Тимура Фрунзе до 2-й Фрунзенской улицы, а также по 1-й Фрунзенской улице от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной", - сказали в полиции.
Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.