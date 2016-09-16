Поезд в тигрово-леопардовом окрасе отправится из Москвы во Владивосток 19 сентября

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Торжественное отправление поезда "Россия", украшенного изображениями тигра и леопарда, состоится 19 сентября на Ярославском вокзале Москвы.
Как сообщили в управлении Московской железной дороги, акция приурочена к ежегодному Дню тигра, который будет праздноваться 25 сентября во Владивостоке (день прибытия специально оформленного поезда в столицу Приморья), и направлена на привлечение внимания общественности к проблеме изучения и сохранения популяции данных видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
"19 сентября в рамках совместного проекта ОАО "РЖД", АНО "Центр "Амурский тигр" и АНО "Дальневосточные леопарды" с Ярославского вокзала Москвы будет торжественно отправлен поезд №1/2 "Россия" сообщением Москва - Владивосток в тематическом оформлении: на вагоны нанесены изображения тигров и леопардов", - уточнили в пресс-службе МЖД.
На сети Российских железных дорог акция проводится впервые. Тигровый и леопардовый окрас приобрели два состава поезда №1/2 Москва - Владивосток (второй поезд отправится в рейс из Москвы 25 сентября). Перед оправлением поезда пассажиры смогут принять участие в интерактивных мероприятиях.