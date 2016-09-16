Стоянки такси появятся на шести транспортно-пересадочных узлах МЦК

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Около 100 стоянок для городских такси появятся у шести транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"У шести ТПУ МЦК запланированы стоянки для городских такси - это "Ботанический сад", "Локомотив", "Измайлово", "Балтийская", "Деловой центр" и "Лихоборы". Уже практически завершены работы по благоустройству этих территорий. Мы готовы организовать стоянки такси и на тех ТПУ, где в этом есть необходимость. Ждем предложений москвичей и таксомоторных компаний", - сказал он, отметив, что на перечисленных ТПУ стоянки появятся уже в ближайшие пять дней.

Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября. Первый месяц москвичи и гости столицы могут пользоваться кольцом абсолютно бесплатно, согласно решению мэра Москвы Сергея Собянина. Пассажирам доступны 26 станций с 12 пересадками на метро и 6 - на пригородные поезда. До конца года будут открыты все станции - 31, и станут доступны 14 пересадок на метро и шесть - на пригородные электрички.

На третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 - на пригородные поезда. Всего с пуском МЦК москвичи и гости столицы могут совершить более 350 пересадок, а время в пути при передвижениях по столице сократится до трех раз. Интервал движения поездов в час пик составит 6 минут, во внепиковое время - около 12 минут. Кольцо будет работать с 5:30 утра до часа ночи.

Контур МЦК уже нанесли на новые схемы столичной подземки под номером 14. У МЦК и метрополитена единая тарифная и билетная системы, сервисы, навигация. Таким образом, оплатить проезд можно будет с помощью всех существующих билетов метрополитена, включая карты "Тройка", "90 минут" и "Единый", а льготные категории граждан могут свободно реализовать свое право на бесплатный или льготный проезд. Всем пассажирам доступна бесплатная пересадка с МЦК на метро, монорельс и обратно в течение 90 минут с момента первого прохода турникетной линии.