Более тысячи человек совершили бесплатную экскурсию по МЦК

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. пассажиров совершили бесплатные экскурсии по Московскому центральному кольцу (МЦК), которые проводятся для всех желающих с 10 сентября. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Более тысячи человек совершили бесплатные экскурсии по МЦК. Они проводятся каждый будний день и продлятся до 10 октября", - сказал он.

Экскурсионный маршрут для пассажиров запустили на МЦК с 10 сентября. Москвичи и гости города могут узнать о достопримечательностях столицы, проезжая по кругу МЦК в поезде "Ласточка". В ходе экскурсии пассажирам рассказывают об истории строительства МЦК, а также об архитектурных объектах, которые видны из окон по ходу движения поездов. Москвичи и гости столицы могут увидеть Фрунзенскую набережную, комплекс "Москва-Сити", ВДНХ, спортивную арену "Лужники", а также природный заказник Воробьевы горы.

Во время поездки экскурсантам рассказывают об истории Московской окружной железной дороги, начиная с ее запуска в начале прошлого века. Всего насчитывается порядка 86 памятников архитектуры Московской окружной, и все эти памятники можно наблюдать из окон "Ласточки". Экскурсия длится порядка 84 минут, это время пути следования поездов с учетом остановок.

Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября. Первый месяц москвичи и гости столицы могут пользоваться кольцом абсолютно бесплатно, согласно решению мэра Москвы Сергея Собянина. Пассажирам доступны 26 станций с 12 пересадками на метро и 6 - на пригородные поезда. До конца года будут открыты все станции - 31, и станут доступны 14 пересадок на метро и шесть - на пригородные электрички.

На третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 - на пригородные поезда. Всего с пуском МЦК москвичи и гости столицы могут совершить более 350 пересадок, а время в пути при передвижениях по столице сократится до трех раз. Интервал движения поездов в час пик составит 6 минут, во внепиковое время - около 12 минут. Кольцо будет работать с 5:30 утра до часа ночи.

Контур МЦК уже нанесли на новые схемы столичной подземки под номером 14. У МЦК и метрополитена единая тарифная и билетная системы, сервисы, навигация. Таким образом, оплатить проезд можно будет с помощью всех существующих билетов метрополитена, включая карты "Тройка", "90 минут" и "Единый", а льготные категории граждан могут свободно реализовать свое право на бесплатный или льготный проезд. Всем пассажирам доступна бесплатная пересадка с МЦК на метро, монорельс и обратно в течение 90 минут с момента первого прохода турникетной линии.