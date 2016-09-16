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С начала года полиция Москвы задержала свыше 1,3 тыс. разыскиваемых преступников

Москва
16 сентября, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
В региональном главке розыск преступников, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, назвали одним из приоритетных направлений в деятельности столичной полиции
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции с начала года задержали свыше 1,3 тыс. объявленных в розыск преступников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В этом году количество разысканных за различные преступления граждан увеличилось на 6%. Всего с начала года полицейские Москвы задержали более 1,3 тыс. лиц, объявленных в розыск за совершение противоправных деяний", - сказали в пресс-службе, отметив, что розыск преступников, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в деятельности столичной полиции.

Так, на днях полицейские в Новой Москве задержали уроженца одной из республик Средней Азии, который более шесть лет находился в международном розыске за убийство, незаконное хранение оружия и участие в организации массовых беспорядков в 2010 году на территории его родины.

Кроме того, сотрудники отдела национального центрального бюро Интерпола задержали скрывшегося из зала суда в 2015 году уроженца одной из стран Юго-Западной Азии, обвиняемого в незаконных хранении и приобретении огнестрельного оружия.

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