Московская полиция перешла на усиленный режим работы в связи с предстоящими выборами

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Полиция Москвы перешла на усиленный режим несения службы в связи с предстоящими 18 сентября выборами в Госдуму. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"Начальник ГУ МВД РФ по Москве Анатолий Якунин поручил с сегодняшнего дня по 19 сентября перевести сотрудников главка на усиленный вариант несения службы, предусматривающий круглосуточное дежурство руководящего и командного состава, усиление следственно-оперативных групп, групп немедленного реагирования, а также создание необходимых резервов на случай осложнения оперативной обстановки", - сказали в пресс-службе.

Всего в обеспечении правопорядка в день выборов будет задействовано более 30 тыс. человек. "В местах проведения выборов будет задействовано свыше 30 тыс. человек, в том числе 10 тыс. сотрудников московской полиции, 2 тыс. военнослужащих Росгвардии, 700 слушателей и курсантов Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя, 15 тыс. народных дружинников и казаков, а также 2,8 тыс. сотрудников частных охранных предприятий", - отметили в полиции.

Маршруты патрулирования нарядов полиции будут приближены к местам голосований, объектам особой важности и транспортной инфраструктуры. "Все места проведения выборов обследуются кинологами со служебными собаками, обученными обнаружению взрывчатых веществ и взрывных устройств. По завершении работы избирательных комиссий будет обеспечена охрана и сопровождение членов комиссий при доставке избирательных документов в территориальные и окружные избирательные комиссии", - добавили в пресс-службе.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц. Также запланировано проведение порядка 5 тыс. муниципальных кампаний.