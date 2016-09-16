Этим летом работавших с детьми вожатых в Москве было на 23% больше

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Число московских вожатых, работавших в летнюю оздоровительную кампанию-2016, выросло на 23% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе ГАУК "Мосгортур" (подведомственное столичному департаменту культуры учреждение, отвечающее за организацию детского отдыха по льготным путевкам - прим. ТАСС).

"Всего в период летней оздоровительной кампании 2016 года в детских оздоровительных лагерях для работы с московскими детьми было трудоустроено 4407 вожатых, это на 1000 вожатых больше по сравнению с 2015 годом. Все вожатые прошли три ступени подготовки и обязательную практику, являются выпускниками Центральной школы московских вожатых и отбирались из числа студентов лучших вузов страны", - сказали в пресс-службе, добавив, что этим летом впервые в детских лагерях работали 2568 вожатых.

"Существует стереотип, что работать вожатыми едут студенты педагогических вузов. Этот год показал нам, что это далеко не так. В пул московских вожатых вошли студенты, которые учатся на актеров, режиссеров, журналистов и тренеров по футболу", - рассказал начальник управления организации работы с вожатыми Мосгортура Сергей Лапшин.

В пресс-службе добавили, что лучшие вожатые по итогам летней оздоровительной кампании 2016 года будут награждены премией вожатского мастерства "Солнечный парус". К участию в конкурсе допущены 350 вожатых. Победители будут определены 2 октября, а торжественная церемония награждения состоится в ноябре на 3-м Слете московских вожатых.

В этом году Мосгортур организовал отдых 56 тыс. московских детей в оздоровительных лагерях Владимирской, Костромской, Московской, Пензенской, Тульской и Ярославской областей, Краснодарского края (Анапы, Геленджика, Сочи), Кавказских Минеральных Вод, Республики Крым и города Севастополя, а также Республики Беларусь. Детям предложены восемь тематических смен, среди них посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года, российскому кино, путешествиям.