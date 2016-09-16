Белый медвежонок с Чукотки получил прописку в Московском зоопарке

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Семимесячного белого медвежонка, которого ранее обнаружили обессиленным на Чукотке, доставили в Московский зоопарк, животное получило имя Ника. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Московский зоопарк привезли белого медвежонка Нику, которого в августе нашли у чукотского села Рыркайпий. Семимесячная самка осталась без матери и сильно ослабла, одна в природе она бы не выжила", - говорится в сообщении.
Росприроднадзор разрешил забрать животное в Москву. Более 40 часов перелета стало для медвежонка огромным стрессом, но сейчас Ника чувствует себя хорошо и осваивается на новом месте. Она уже питается взрослой едой рыбой и овощами.
"Белые медведи это редкий вид, занесенный и в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Одним из решений проблемы сокращения вида является программы размножения, в которой участвует Московский зоопарк. Мы надеемся, что, когда Ника вырастет, она станет участником программы и увеличит число белых медведей на планете", - приводятся в материале слова и. о. гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.