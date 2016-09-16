Многодетным московским родителям вручены госнаграды

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников вручил многодетным московским родителям государственные награды - ордена "Родительская слава" и медали ордена "Родительская слава". Торжественная церемония прошла в Белом зале московской мэрии на Тверской улице.
Награды получили 16 семейных пар, которые воспитали в общей сложности 114 детей. "Мы очень ценим вашу работу, потому что нет более тяжелой и более святой работы, чем воспитывать детей", - сказал Печатников на церемонии. Он напомнил, что в Москве год от года улучшается демографическая ситуация.
"В Москве прекрасные демографические показатели, у нас постоянно рождаемость растет. У нас многодетных семей становится все больше. Нас это радует", - подчеркнул заммэра. "Дети - самое святое, что у нас есть. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете для города и для России", - добавил он.
Орден "Родительская слава" учрежден указом президента России от 13 мая 2008 года, медаль ордена "Родительская слава" - указом президента России от 7 сентября 2010 года.
Среди награжденных орденом "Родительская слава", в частности, семьи Аббасовых и Доничевых, воспитавшие по 11 детей, а также семья Прохоровых, воспитавшая 10 детей.