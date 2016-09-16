Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходные

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Вестибюли нескольких станций Московского метрополитена будут закрыты в предстоящие выходные в рамках программы благоустройства. Как сообщили ТАСС в пресс-службе метро, для входа и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями в непосредственной близости от закрытых.
"В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций Московского метрополитена", - сказали в пресс-службе.
Так, с 00:00 мск субботы, 17 сентября, до открытия метрополитена в понедельник, 19 сентября, для пассажиров будет закрыт эскалаторный павильон на станции "Кожуховская". Вход и выход - по лестничным маршам. Также до 15 октября 2016 года закрыт восточный вестибюль станции "Сокол" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход - через западный вестибюль.
До 30 декабря 2016 года закрыт восточный вестибюль (включая подуличный переход) станции "Полежаевская". Вход и выход - через западный вестибюль.
С 1 мая 2016 года и до окончания строительно-ремонтных работ для входа и выхода пассажиров закрыт южный вестибюль станции "Черкизовская" (последний вагон из центра). Вход и выход - через северный вестибюль.