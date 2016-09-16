В московском парке Фили покажут фильм о выдающемся конструкторе Сергее Королеве

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Фильм о выдающемся советском конструкторе Сергее Королеве покажут в летнем кинотеатре парка культуры и отдыха Фили в Москве 17 сентября. Показ пройдет в рамках череды мероприятий, призванных повысить интерес к отечественному кинематографу, сообщил ТАСС директор парка Расул Хубиев.
"Фильм будет интересен как зрителям старшего поколения, так и молодежи. Картина демонстрирует важные положительные качества героя, на которые стоит равняться: патриотизм, целеустремленность и упорство, ведь Сергей Павлович Королев был человеком действия - он умел не только мечтать, но и делать все, чтобы его мечта воплощалась в жизнь. Мы выбрали для показа фильм Юрия Кары "Главный", чтобы развить у молодого поколения интерес к отечественному кино и истории", - сказал Хубиев.
Он отметил, что показ начнется в 19.00 мск, продолжительность фильма - 1 час 45 минут, он рекомендован для просмотра начиная с 6 лет.
Директор парка напомнил, что летом в парке Фили проходили разнообразные кинопоказы, посвященные российскому кино. В летнем кинотеатре демонстрировались ленты "Наследники", "Судьба человека", "Баллада о солдате", "Чемпионы", "Брестская крепость".
2016 год был объявлен Годом российского кино. В Москве с начала года проходят различные мероприятия, посвященные отечественному кинематографу. Так, с 27 на 28 августа в столице прошла акция "Ночь кино". В парке Фили она была посвящена межэтническим отношениям.