Бои боксеров муай-тай, национальная кухня и танцы ждут москвичей на Тайском фестивале

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Третий Тайский фестиваль откроется в субботу в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента внешнеэкономических и международных связей, торжественная церемония открытия фестиваля пройдет на Кузнецком мосту в 11:15 мск.
"Ожидается, что в мероприятии примут участие руководитель департамента Сергей Черемин, посол Таиланда в РФ Криангсак Киттичайсари, представители дипломатических миссий стран Азии, другие официальные лица", - уточнили в пресс-службе.
Фестиваль пройдет 17 и 18 сентября. Москвичи увидят знаменитые национальные танцы Таиланда, красивейшие национальные костюмы, смогут попробовать блюда тайской кухни.
"На фестивале гости смогут ближе познакомиться с национальной культурой Таиланда; увидеть показательные выступления боксеров муай-тай, уникального древнего боевого искусства; сходить на традиционный тайский массаж, который также известен далеко за пределами королевства", - рассказали в пресс-службе. У москвичей будет возможность попробовать национальные блюда, приготовленные тайскими поварами, посмотреть кинофильмы, поучаствовать в других культурных мероприятиях, познакомиться с туристическими возможностями Таиланда.
Фестиваль, организованный посольством Таиланда при поддержке департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, проходит в рамках проекта "Таиланд в центре внимания России - 2016". Это уже третий фестиваль, проводимый в российской столице: первый состоялся в 2014 году, его посетили почти 10 тыс. человек, в 2015 году на фестиваль пришли уже более 13 тыс. гостей. На нынешнем празднике организаторы ожидают уже рекордные 15 - 16 тыс. человек.
В 2017 году исполняется 120 лет со дня установления дипотношений между Россией и Королевством Таиланд. 2 сентября 2015 года была подписана программа сотрудничества на 2015 - 2017 годы между двумя столицами, и Тайский фестиваль должен подчеркнуть важность взаимных контактов между столицами России и Таиланда.