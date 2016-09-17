Небольшой дождь и до 14 градусов тепла ожидается в столичном регионе

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями будет сегодня в столичном регионе. Как сообщили в Росгидромете, местами пройдет небольшой дождь. "Температура воздуха в Москве составит 11 - 13 градусов, по области - от 9 до 14 градусов", - уточнили в метеослужбе. Ветер северной четверти 5 - 10 м/с, местами до 15 м/с.
Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами вновь небольшой дождь. В Москве столбики термометров покажут 6 - 8 градусов, по области от 3 до 8 градусов выше ноля. Ветер северо-западный, северный 5 - 10 м/с.
Днем в воскресенье характер погоды не изменится. При облачности с прояснениями местами не исключен небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 11 - 13 градусов, по области до 9 - 14 градусов. Ветер северо-западный, северный 5 - 10 м/с.