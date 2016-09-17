Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Небольшой дождь и до 14 градусов тепла ожидается в столичном регионе

Москва
17 сентября, 6:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС
Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами вновь небольшой дождь
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями будет сегодня в столичном регионе. Как сообщили в Росгидромете, местами пройдет небольшой дождь. "Температура воздуха в Москве составит 11 - 13 градусов, по области - от 9 до 14 градусов", - уточнили в метеослужбе. Ветер северной четверти 5 - 10 м/с, местами до 15 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами вновь небольшой дождь. В Москве столбики термометров покажут 6 - 8 градусов, по области от 3 до 8 градусов выше ноля. Ветер северо-западный, северный 5 - 10 м/с.

Днем в воскресенье характер погоды не изменится. При облачности с прояснениями местами не исключен небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 11 - 13 градусов, по области до 9 - 14 градусов. Ветер северо-западный, северный 5 - 10 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Как выглядят новые станции московского метро
3
Белый медвежонок с Чукотки получил прописку в Московском зоопарке
7
Лужнецкая набережная Москвы открыта после благоустройства
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: на обломках разбившегося в мае самолета EgyptAir найдены следы взрывчатки
2
МИД РФ проверяет информацию о беспорядках у посольства России в Киеве
3
В Лос-Анджелесе неизвестный убил двух человек
4
Суд арестовал двух сотрудников ФСБ, подозреваемых в мошенничестве
5
WADA подтвердило подлинность очередной части документов хакерской группы
6
Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допинг
7
Суд освободил задержанного за стрельбу из свадебного кортежа помощника прокурора из Чечни
Темы дня
Реклама