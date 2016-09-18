МГИК: обращений к медикам на избирательных участках в Москве не было

МОСКВА, 18 сентября./ТАСС/. Случаев обращения избирателей за медицинской помощью на московских участках по выборам в Госдуму не было. Об этом сообщил журналистам глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Пока ни одного обращения к медикам не было. Если есть какие-то обращения по линии медицины, - нас сразу ставят в известность. Дай Бог!",- сказал Горбунов.

Как сообщалось ранее, на 3,431 тыс. избирательных участках Москвы в воскресенье дежурят до 8 тыс. медиков.