МГИК: обращений к медикам на избирательных участках в Москве не было

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МОСКВА, 18 сентября./ТАСС/. Случаев обращения избирателей за медицинской помощью на московских участках по выборам в Госдуму не было. Об этом сообщил журналистам глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
"Пока ни одного обращения к медикам не было. Если есть какие-то обращения по линии медицины, - нас сразу ставят в известность. Дай Бог!",- сказал Горбунов.
Как сообщалось ранее, на 3,431 тыс. избирательных участках Москвы в воскресенье дежурят до 8 тыс. медиков.