Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД благодарит столичную полицию за профессиональные действия

Москва
18 сентября, 20:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС
Благодарность вынесена за оперативные действия по задержанию мужчины, который пришел на один из избирательных участков Москвы с муляжом взрывного устройства
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Руководство МВД России выразило благодарность сотрудникам столичной полиции за оперативные действия по задержанию мужчины, который пришел на один из избирательных участков Москвы с муляжом взрывного устройства. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой в информационном центре ЦИК России.

"Вы знаете о событиях в участковой комиссии №10 столицы, где один из жителей Вологодской области пытался спровоцировать мероприятия, вплоть до прекращения голосования. Я благодарен сотрудникам ГУВД Москвы за оперативные действия, и в настоящее время идет оценка его действий", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Как выглядят новые станции московского метро
3
Белый медвежонок с Чукотки получил прописку в Московском зоопарке
7
Лужнецкая набережная Москвы открыта после благоустройства
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция опровергла сообщения о драке и повреждении машин на западе Москвы
2
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
3
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Ростове-на-Дону увеличилось до 21 человека
4
Не полетевшие на МКС космонавты возвращаются в Москву
5
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
6
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
7
В Киеве погиб замглавы администрации президента Украины
Темы дня
Реклама