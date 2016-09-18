МВД благодарит столичную полицию за профессиональные действия

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Руководство МВД России выразило благодарность сотрудникам столичной полиции за оперативные действия по задержанию мужчины, который пришел на один из избирательных участков Москвы с муляжом взрывного устройства. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой в информационном центре ЦИК России.

"Вы знаете о событиях в участковой комиссии №10 столицы, где один из жителей Вологодской области пытался спровоцировать мероприятия, вплоть до прекращения голосования. Я благодарен сотрудникам ГУВД Москвы за оперативные действия, и в настоящее время идет оценка его действий", - сказал он.