МВД благодарит столичную полицию за профессиональные действия

Москалькова: Украина стала единственной страной, где нарушались права россиян на выборахПолитика 18 сентября, 21:35
Советник Асада: США могли планировать удар по сирийским войскам совместно с ИГМеждународная панорама 18 сентября, 20:28
Явка крымских татар на выборах в Госдуму может составить 70-75%Политика 18 сентября, 18:42
Мособлизбирком получил 54 жалобы в ходе голосования на выборах в ГосдумуПолитика 18 сентября, 18:17
Треть российских избирателей проголосовала на выборах в ГосдумуПолитика 18 сентября, 18:15
Выборы на ростовском участке, где подозревают вброс, могут признать недействительнымиПолитика 18 сентября, 18:10
Старейшая россиянка проголосовала в Астраханской областиПолитика 18 сентября, 17:53
Избирком: врио главы Забайкалья Жданова лидирует на выборах губернатораПолитика 18 сентября, 17:47
Два человека застрелены на массовом мероприятии в ВашингтонеПроисшествия 18 сентября, 17:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Руководство МВД России выразило благодарность сотрудникам столичной полиции за оперативные действия по задержанию мужчины, который пришел на один из избирательных участков Москвы с муляжом взрывного устройства. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой в информационном центре ЦИК России.
"Вы знаете о событиях в участковой комиссии №10 столицы, где один из жителей Вологодской области пытался спровоцировать мероприятия, вплоть до прекращения голосования. Я благодарен сотрудникам ГУВД Москвы за оперативные действия, и в настоящее время идет оценка его действий", - сказал он.