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В Москве появятся пять "стеклянных" кинотеатров - культурных центров

Москва
19 сентября, 9:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
В них также будут размещены магазины и пункты общепита
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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пять "стеклянных" районных центров с кинотеатрами появятся в Москве. Москомархитектура утвердила проекты реконструкции кинотеатров "Рига", "Будапешт", "Ангара", "Киргизия" и "Таллин", сообщается на сайте столичной мэрии. Как и 39 других городских кинозалов, которые ждут обновления, их превратят в культурные центр с кинозалами, а также с магазинами и пунктами общепита.

"Фасад кинотеатра "Рига" со стороны Алтуфьевского шоссе сделают полностью прозрачным. Вместо старых кирпичных стен здание с четырех сторон закроют тонированным стеклом и светлыми керамическими панелями. Кроме "Риги", прозрачные фасады будут также у обновленных кинотеатров "Будапешт", "Ангара", "Киргизия" и "Таллин". Для них были одобрены схожие архитектурные решения", - отмечаемся в сообщении.

Площадь кинотеатра "Рига" после реконструкции будет увеличена, над ним надстроят второй этаж. В подземной части появятся супермаркет и паркинг для автомобилей, а на верхнем этаже разместят четыре кинозала для показа отечественных и зарубежных фильмов.

По центру здания расположится открытая площадка-атриум. Крышу над ней сделают стеклянной, поэтому освещение днем будет естественным. Попасть на второй этаж можно на эскалаторе или на лифте, приспособленном под нужды маломобильных граждан.

В 2014 году 39 требующих ремонта кинотеатров, принадлежащих городу, были выставлены на торги. Инвестор должен превратить их в современные культурные центры.

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