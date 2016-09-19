Дополнительные камеры видеонаблюдения появятся на благоустроенных улицах Москвы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мониторинг наиболее посещаемых пешеходных зон для расширения системы видеонаблюдения начался в Москве. Как сообщается на сайте столичной мэрии, по его итогам будет составлен адресный перечень точек, которые необходимо охватить видеонаблюдением.

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"Мы изучаем и оцениваем пешеходные зоны, которые расширились после городского благоустройства, чтобы определить, какие именно места пользуются популярностью у горожан в выходные и праздничные дни. Также нам нужно понять, какие участки на благоустроенных улицах имеют наибольшую проходимость по будням. В тех точках, где не хватает видеонаблюдения, мы предложим установить дополнительные видеокамеры", - прокомментировал руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексей Майоров.

Потребность в дополнительных камерах изучают в том числе на Новом Арбате, Садовом и Бульварном кольцах. Майоров отметил, что количество дополнительных камер, которые потребуются обновленным улицам в центре города, пока не определено. В целом в Москве планируется установить дополнительно 750 камер наружного наблюдения - на дорогах и в общественных местах, на площадях и у выходов из метро.

Количество мест массового скопления людей, которые находятся под круглосуточным видеонаблюдением, должно увеличиться примерно на треть. Сейчас городские камеры установлены примерно в 2,5 тыс. таких точек.