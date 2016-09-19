Фундамент православного храма на Кантемировской улице Москвы построят до конца года

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московские строители начали сооружение фундамента православного храма Пророка Даниила, который должен появится на пересечении Пролетарского проспекта и Кантемировской улицы в Южном административном округе. Об этом в понедельник журналистам сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, который курирует программу возведения православных храмов в столице.
"Выкопан котлован, отсыпали подушку, идет подготовка к установке фундаментной плиты. Строители обещают постараться и успеть выйти на так называемый нулевой уровень к новому году", - сказал Левкин.
Он добавил, что сооружаемый храм сможет вместить в себя 500 человек. По словам Левкина, Южный административный округ является третьим по площади округом в Москве. В настоящий момент в районах Москворечье-Сабурово и Северное Царицыно проживают около 200 тыс. человек, однако нет ни одного православного храма. "Старикам и инвалидам не под силу добираться в другие районы, и они практически оторваны от церковной жизни", - отметил глава департамента.
Левкин напомнил, что в будущем планируется открытие крупного миссионерских магазина и библиотеки, создания столовой для бедных. Храм возводится на народные пожертвования, что делает невозможным установить точные сроки его ввода в эксплуатацию.